بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا

كشف الطالب ع.ز، المصاب بفيروس نقص المناعة (الإيدز)، عن عودته رسميا إلى المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية بعد تعليق دراسته عقب إصابته بالإيدز نتيجة وخزة إبرة ملوثة، وذلك بعد تدخل وزير الصحة والسكان.

وأوضح الطالب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه توجه اليوم إلى جامعة الإسكندرية وأنجز كل الإجراءات المطلوبة لعودته، وقال: "الحمد لله المشكلة تم حلها، وهبدأ أستكمل فترة الامتياز”.

وأضاف طالب التمريض: “مسئول من الوزارة أبلغني بشكل رسمي أن الأزمة انتهت، ولما وصلت لقيت إن وزير الصحة كان مخلص كل الإجراءات بنفسه، وكل حاجة كانت مظبوطة، وخلاص جاهز أبدأ الدراسة وأخوض فترة الامتياز”.

‎وقال إن الفضل في عودته يعود إلى تدخل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي تفاعل مع الاستغاثة التي نشرها الكاتب والطبيب خالد منتصر عبر حسابه على "فيسبوك"، وناشد خلالها المعهد بالسماح له باستكمال عامه الأخير، وهو ما تحقق بالفعل.



الإصابة والإجراءات



‎وأشار إلى أنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية عقب تعرضه لوخز إبرة ملوثة خلال فترة تدريبه الإلزامي بالمستشفى الجامعي.

‎

وأضاف: "زميلتي الأكبر خبرة رفضت سحب العينة من المريض، ورغم ذلك لم نحصل على التدريب الكافي على إجراءات الوقاية عند التعامل مع مرضى الإيدز، حيث كان الجانب النظري في دراستنا أكبر بكثير من الجانب العملي".



التعامل غير الإنساني والطرد



‎وتابع: "عند توجهي إلى وحدة مكافحة العدوى لطلب المساعدة، فوجئت بتعامل غير إنساني من مديرة المستشفى، حيث عاملوني كأني مريض جلدي معدٍ باللمس، وقالوا لي: (اطلع بره بسرعة)، ثم قاموا بطردي من الكلية ومنعي من دخولها".

‎وأضاف أن زميلته كانت شاهدة على الواقعة، ولجأ إلى تحرير محضر رسمي لإثبات ما حدث.



الحالة الصحية



‎وأوضح الطالب أن نتائج التحاليل أثبتت أن الفيروس خامل وغير نشط، معتبرًا أن هذه النتائج مبشرة.

وأضاف: "أتلقى العلاج حاليًا، لكنني أعتبر مريضًا مزمنًا، وإذا توقفت عن تناول الدواء سينشط الفيروس مرة أخرى خلال عام".



موقف المعهد والجامعة

‎

كشفت الدكتورة حنان حسني، وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب يتبع المعهد الفني للتمريض وليس كلية التمريض كما أُشيع، وأن وحدة مكافحة العدوى أجرت له الفحوصات اللازمة، وأرسلت بياناته إلى مستشفى الحميات لبدء تلقي العلاج وفق البروتوكول الطبي المتبع.



‎وأوضحت أن الواقعة ما تزال قيد التحقيق من جانب إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي لمعرفة كافة الملابسات، مشيرة إلى أن قرار وقف الطالب عن التدريب جاء لحين تقديم تقرير طبي يثبت تعافيه وصلاحيته للتعامل الآمن مع المرضى.



‎وأشارت إلى أن المعهد رفض طلب الطالب بالحصول على إفادة للعمل في مستشفيات خاصة، حفاظًا على سلامة المرضى، لحين استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة.