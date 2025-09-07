قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
لقطات من مران منتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو| شاهد
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا

دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والإسكان
دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والإسكان
رنا أشرف

كشف الطالب ع.ز، المصاب بفيروس نقص المناعة (الإيدز)، عن عودته رسميا إلى المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية بعد تعليق دراسته عقب إصابته بالإيدز نتيجة وخزة إبرة ملوثة، وذلك بعد تدخل وزير الصحة والسكان.

وأوضح الطالب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه توجه اليوم إلى جامعة الإسكندرية وأنجز كل الإجراءات المطلوبة لعودته، وقال: "الحمد لله المشكلة تم حلها، وهبدأ أستكمل فترة الامتياز”.

وأضاف طالب التمريض: “مسئول من الوزارة أبلغني بشكل رسمي أن الأزمة انتهت، ولما وصلت لقيت إن وزير الصحة كان مخلص كل الإجراءات بنفسه، وكل حاجة كانت مظبوطة، وخلاص جاهز أبدأ الدراسة وأخوض فترة الامتياز”.

‎وقال إن الفضل في عودته يعود إلى تدخل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي تفاعل مع الاستغاثة التي نشرها الكاتب والطبيب خالد منتصر عبر حسابه على "فيسبوك"، وناشد خلالها المعهد بالسماح له باستكمال عامه الأخير، وهو ما تحقق بالفعل.
 

الإصابة والإجراءات
 

‎وأشار إلى أنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية عقب تعرضه لوخز إبرة ملوثة خلال فترة تدريبه الإلزامي بالمستشفى الجامعي.

وأضاف: "زميلتي الأكبر خبرة رفضت سحب العينة من المريض، ورغم ذلك لم نحصل على التدريب الكافي على إجراءات الوقاية عند التعامل مع مرضى الإيدز، حيث كان الجانب النظري في دراستنا أكبر بكثير من الجانب العملي".
 

التعامل غير الإنساني والطرد
 

‎وتابع: "عند توجهي إلى وحدة مكافحة العدوى لطلب المساعدة، فوجئت بتعامل غير إنساني من مديرة المستشفى، حيث عاملوني كأني مريض جلدي معدٍ باللمس، وقالوا لي: (اطلع بره بسرعة)، ثم قاموا بطردي من الكلية ومنعي من دخولها".
‎وأضاف أن زميلته كانت شاهدة على الواقعة، ولجأ إلى تحرير محضر رسمي لإثبات ما حدث.
 

الحالة الصحية
 

‎وأوضح الطالب أن نتائج التحاليل أثبتت أن الفيروس خامل وغير نشط، معتبرًا أن هذه النتائج مبشرة.

 وأضاف: "أتلقى العلاج حاليًا، لكنني أعتبر مريضًا مزمنًا، وإذا توقفت عن تناول الدواء سينشط الفيروس مرة أخرى خلال عام".
 

موقف المعهد والجامعة

كشفت الدكتورة حنان حسني، وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب يتبع المعهد الفني للتمريض وليس كلية التمريض كما أُشيع، وأن وحدة مكافحة العدوى أجرت له الفحوصات اللازمة، وأرسلت بياناته إلى مستشفى الحميات لبدء تلقي العلاج وفق البروتوكول الطبي المتبع.
 

‎وأوضحت أن الواقعة ما تزال قيد التحقيق من جانب إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي لمعرفة كافة الملابسات، مشيرة إلى أن قرار وقف الطالب عن التدريب جاء لحين تقديم تقرير طبي يثبت تعافيه وصلاحيته للتعامل الآمن مع المرضى.
 

‎وأشارت إلى أن المعهد رفض طلب الطالب بالحصول على إفادة للعمل في مستشفيات خاصة، حفاظًا على سلامة المرضى، لحين استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة.

طالب التمريض المصاب بالإيدز الإيدز مرض نقص المناعة جامعة الإسكندرية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد