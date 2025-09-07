قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

طالب التمريض المُصاب بالإيدز يحكي تجربته الصعبة: وزير الصحة أنقذ مستقبلي وأعادني للمعهد

دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والإسكان
دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والإسكان
رنا أشرف

أعلن الطالب "ع.ز"، طالب معهد التمريض بالإسكندرية والمصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، عن عودته لاستكمال الدراسة بالمعهد، بعد تدخل وزير الصحة وإصدار توجيهات بقبوله، عقب تعليق المعهد لدراسته بسبب إصابته.

وأوضح الطالب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم تحديد مقابلة له غدًا بالمعهد الفني للتمريض بجامعة الإسكندرية، تمهيدًا لاستكمال عامه الدراسي الأخير بالمعهد.

وقال الطالب إن الفضل في عودته يعود إلى تدخل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي تفاعل مع الاستغاثة التي نشرها الكاتب والطبيب خالد منتصر عبر حسابه على "فيسبوك"، وناشد خلالها المعهد بالسماح له باستكمال عامه الأخير، وهو ما تحقق بالفعل.

الإصابة والإجراءات

وأشار الطالب إلى أنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية عقب تعرضه لوخز إبرة ملوثة خلال فترة تدريبه الإلزامي بالمستشفى الجامعي.

وأضاف: "زميلتي الأكبر خبرة رفضت سحب العينة من المريض، ورغم ذلك لم نحصل على التدريب الكافي على إجراءات الوقاية عند التعامل مع مرضى الإيدز، حيث كان الجانب النظري في دراستنا أكبر بكثير من الجانب العملي".

التعامل غير الإنساني والطرد

وتابع الطالب: "عند توجهي إلى وحدة مكافحة العدوى لطلب المساعدة، فوجئت بتعامل غير إنساني من مديرة المستشفى، حيث عاملوني كأني مريض جلدي معدٍ باللمس، وقالوا لي: (اطلع بره بسرعة)، ثم قاموا بطردي من الكلية ومنعي من دخولها".

وأضاف أن زميلته كانت شاهدة على الواقعة، ولجأ إلى تحرير محضر رسمي لإثبات ما حدث.

الحالة الصحية

وأوضح الطالب أن نتائج التحاليل أثبتت أن الفيروس خامل وغير نشط، معتبرًا أن هذه النتائج مبشرة. وأضاف: "أتلقى العلاج حاليًا، لكنني أعتبر مريضًا مزمنًا، وإذا توقفت عن تناول الدواء سينشط الفيروس مرة أخرى خلال عام".

موقف المعهد والجامعة

وكشفت الدكتورة حنان حسني، وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب يتبع المعهد الفني للتمريض وليس كلية التمريض كما أُشيع، وأن وحدة مكافحة العدوى أجرت له الفحوصات اللازمة، وأرسلت بياناته إلى مستشفى الحميات لبدء تلقي العلاج وفق البروتوكول الطبي المتبع.

وأوضحت أن الواقعة ما تزال قيد التحقيق من جانب إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي لمعرفة كافة الملابسات، مشيرة إلى أن قرار وقف الطالب عن التدريب جاء لحين تقديم تقرير طبي يثبت تعافيه وصلاحيته للتعامل الآمن مع المرضى.

كما أشارت إلى أن المعهد رفض طلب الطالب بالحصول على إفادة للعمل في مستشفيات خاصة، حفاظًا على سلامة المرضى، لحين استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة.

وزير الصحة الطالب المصاب بالإيدز طالب فني التمريض طالب معهد فني التمريض بالإسكندرية وزارة التعليم العالي مستشفى الجامعة

