مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد

علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قائلا إنها خريطة استراتيجية متكاملة الأركان لجميع الوزارت والأجهزة المعنية.

وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين ومحمود السعيد وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السردية الوطنية مختصة بالشأن الاقتصادي بكل جوانبه، مثل الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها.

وأوضح أن: "السردية خريطة استراتيجية واضحة تعبر عن وثيقة تتبناها الحكومتان الحالية والقادمة، تمهد لزيادة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأكد أن السردية الوطنية شاملة لـ"رؤية مصر 2030"، ثم التنمية الممتدة لـ 5 سنوات المقبلة، وتضم “وثيقة ملكية الدولة، الحوار الوطني”، وكل هذه المحاور سيكون أساسها فتح المجال لقطاع الخاص، وستسلم هذه الرؤية خلال الأيام المقبلة للحوار الوطني أو القطاع المدني أو لرجال الأعمال.

وأوضح الخبير الاقتصادي: "سيكون لكل نشاط أو صناعة أو خدمة أو استراتيجية، مجموعة عمل، لها منسق خارج الحكومة، وتلتزم الحكومة برؤية هذه المجموعات".