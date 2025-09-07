فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع المحتوى عمر فرج وشقيقه لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانع محتوى) بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الإحتياجات الخاصة ) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وإعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.