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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحذاء طفل.. خالد عليش وزوجته يعلنان خبرا سارا لمتابعيهم

صدى البلد

شاركت الإعلامية ميريهان عمرو، وزوجها خالد عليش، صوراً عبر حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معاً معلنين خبر حملها بارتداء قبعة مطرزه أب وأم، وحذاء طفل، واختبار الحمل. 

انضم الفنان خالد عليش مؤخرا للمشاركة في مسلسل «فراولة» بطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 المقبل، ويظهر عليش كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

أحداث مسلسل «فراولة»

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

 

 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان خالد عليش خالد عليش وزوجته ميريهان عمرو موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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