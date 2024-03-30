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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل جرام بـ 2072 جنيها.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم السبت

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية .


- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه للشراء وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين .

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2657 جنيها.

- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2072 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 24 ألفًا و800 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر الذهب عالميًا


وعلي المستوى العالمي هبط مؤشر أسعار الذهب عالميا عند مستوى 2233 دولارا للأوقية،على خلفية الصعود المفاجئ للدولار الأمريكي الذي يستعد لتحقيق مكاسب فورية للأسبوع الخامس .

وكانت ارتفعت مؤشرات الذهب منذ عده أيام لمستويات قياسية عقب قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت معدل الفائدة عند منطقة 5.25% – 5.50% وإشارته إلى احتمالية خفض الفائدة خلال 2024.


كما ارتفع مؤشر الدولار عقب قرار الفيدرالى الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة له بنسبة 0.23 % إلى 104.20 نقطة من سعر استهلال تعاملات اليوم الجاري عند 103.99 نقطة ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة حيازة الذهب لحاملي العملات الأخرى.


و أرتفع  مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة بواقع 0.3% ليتماشى مع توقعات السوق التي استقرت عند الرقم ذاته، فيما تمت مراجعة قراءة شهر يناير الماضي على ارتفاع لتسجل 0.5%. 

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ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.54 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.43 نقطة،  وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الأخير من هذا الشهر عند 103.92 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.46 نقطة. 

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