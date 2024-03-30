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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. أخبار تهمك

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 30-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3557 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3130 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2092 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25040 جنيها.

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.20 جنيه للبيع، و 51.07 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.89 جنيه للبيع، و59.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.21  جنيه للبيع، و153.83 جنيه للشراء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس، موضحة أن طقس اليوم يسود عليه الاستقرار التام في معظم محافظات الجمهورية.
 

3 ظواهر جوية

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس والذي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئ على المناطق الشمالية، بينما يسود طقس جار على المناطق الجنوبية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل بين 16 و17 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس لطيف مائل للبرودة، مضيفة أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب استقرار الأجواء بجانب وجود نشاط رياح نسبي خلال فترة المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى والصغرى

القاهرة 28 - 16
الإسكندرية 23 - 14
شرم الشيخ 29 - 18
مطروح 23 -15
أسوان 34 - 18
بورسعيد 25 - 15

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