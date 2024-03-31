عضو بمجلس إدارة البورصة: الدولة وضعت خطة لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات

أشادت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في قطاع الاقتصاد .

وقالت رانيا يعقوب في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية وضعت خطة واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".

وتابعت رانيا يقوب: "المستثمر يُقبل على مصر بفضل البنية التحيتية المتطورة وهذا ما حدث في مشروع رأس الحكمة".

وأردفت رانيا يعقوب: "مصر نجحت في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والقيادة السياسية تهتم بجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر".