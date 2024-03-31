عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بمجلس إدارة البورصة: الدولة وضعت خطة لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات

صدى البلد

أشادت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في قطاع الاقتصاد .

 

أحمد موسى: حل أزمة الخبز في عهد الرئيس السيسي واختفاء الطوابير

أحمد موسى: طفرة في شبكات الطرق والنقل وإنهاء التكدسات

 وقالت رانيا يعقوب في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية وضعت خطة واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".

 

وتابعت رانيا يقوب: "المستثمر يُقبل على مصر بفضل البنية التحيتية المتطورة وهذا ما حدث في مشروع رأس الحكمة".

 

وأردفت رانيا يعقوب: "مصر نجحت في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والقيادة السياسية تهتم بجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر".

رانيا رانيا يعقوب الاقتصاد مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

ترشيحاتنا

ينازعون إحدى صفات الله.. تعرف على عقوبة المتكبرين في الأرض يوم القيامة

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

لأول مرة| سمير فرج يفجر مفاجأة حول الهدنة في غزة.. فيديو

كيفية صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. اترك النوم فالجنة تنتظرك

ألفاظ خارجة..أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل المكالمة المسربة له مع شقيقه

تقارير: مايكروسوفت تعمل على أضخم مشروع للذكاء الاصطناعي مع Open AI 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ