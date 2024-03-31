يوسف عمر: قررت أمثل بعد الثانوية العامة.. فيديو

التقت عدسة موقع بالفنان يوسف عمر وكشفت لنا عن كواليس تصوير مشاركته في مسلسلين بالموسم الرمضاني الحالي وهما لحظة غضب مع الفنانة صبا مبارك، وأعلى نسبة مشاهدة، وكيف حضر للشخصيتين، كما تحدت عن رد فعل والدته الفنانة لبنى ونس على النجاح الكبير الذي حققه من خلال العملين.

كما تحدث "يوسف" عن هواياته بعيدا عن الفن، وكيف دخل هذا المجال وهل عارض أهله تواجده بالوسط الفني أم دعموه، كما كشف عن دراسته الأولى.

نجح الفنان الشاب يوسف عمر في لفت الأنظار بالسباق الرمضاني من خلال دورين مختلفتين بمسلسلي أعلى نسبة مشاهدة ولحظة غضب خاصة بعد تصدر تلك المسلسلات قائمة الأعلى مشاهدة في منصتي شاهد وWatch it.





في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي يكشف عن عالم السوشيال ميديا وما يدور فيها، نجح يوسف عمر في إثارة حيرة المشاهدين بشخصية حسن، والذي ظهر في البداية كشاب متلاعب على علاقة بنسمة (ليلى أحمد زاهر)، وفي نفس الوقت يرتبط بشقيقتها شيماء (أسماء أبو ضيف)، قبل أن تكشف الحلقات التالية أنه يحب شيماء بالفعل وطلبها للزواج من والدها، لكنه يتعرض للظلم وتشويه سمعته على يد نسمة التي غارت من أختها، وبتطور الأحداث يكشف حسن عن شهامته من خلال مساعدته لوالد شيماء في البحث عنها.



وفي مسلسل لحظة غضب، أثار يوسف عمر الجدل حول شخصية الطبيب عز الذي يرتبط بهند (ريم خوري) السيدة المتزوجة والأم، ويستغل كونه طبيب المسئول عن علاج حالة ابنها للتقرب منها أكثر، ويطلب منها الاختيار ما بينه وبين زوجها.



وسبق أن شارك يوسف عمر في مسلسل الكتيبة 101 بالموسم الرمضاني الماضي 2023، والذي سبقه بتقديم أدوار بأعمال درامية في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، وستات بيت المعادي، وإلى جانب فيلم الحريفة، وقدم مؤخرًا بالسينما فيلم أولاد حريم كريم الذي عُرض في 2023.