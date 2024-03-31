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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا: معجب كتب لي رسائل بدمائه وقابلته في مستشفى الأمراض العقلية| فيديو

صدى البلد

حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.


وكشفت يسرا عن أغرب معجب قابلته، وقالت: "كتب لي رسائل بدمائه وقابلته بمستشفى الأمراض النفسية وقدم شبكة للزواج مني وهذا الأمر أرعبني كثيرا.


وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها، وقالت: "هو مرض لا يذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

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وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع  محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز

أعلى نسبة مشاهدة الأمراض العقلية الإعلامي عمرو أديب الامراض النفسية

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