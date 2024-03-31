عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

محتار تفطر إيه.. طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكفتة .

ينازعون إحدى صفات الله.. تعرف على عقوبة المتكبرين في الأرض يوم القيامة

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

مكونات الكفتة المشوية 

500 غرام من لحم البقر المفروم.
1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.
2 فصوص ثوم مهروسة.
1/4 كوب من البقدونس المفروم.
1/4 كوب من الكزبرة المفرومة (اختياري).
1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة عمل الكفتة المشوية 

في وعاء كبير، قم بخلط لحم البقر المفروم مع البصل المفروم، الثوم المهروس، البقدونس، الكزبرة (إن استخدمتها)، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل. قم بخلط العناصر جيدًا حتى تتجانس.
شكل الخليط إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الكفتة.
قم بتسخين شواية أو مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية.
ضع الكفتة على الشواية أو المقلاة وقلبها بانتظام لضمان طهيها المتساوي. قد تستغرق الكفتة حوالي 8-10 دقائق للطهي حتى تنضج تمامًا.
عندما تكون الكفتة جاهزة، قم بإزالتها من الشواية أو المقلاة واتركها ترتاح لبضع دقائق قبل التقديم.
أما بالنسبة للأرز البسمتي، فإليك طريقة تحضيره:

المكونات لعمل الأرز البسمتي

1 كوب من الأرز البسمتي.
2 أكواب من الماء.
ملح حسب الذوق.

طريقة عمل الأرز البسمتي 

قم بشطف الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا والأوساخ.
في وعاء عميق، قم بغلي الماء وأضف الملح.
أضف الأرز المشطوف إلى الماء المغلي وقلبه مرة واحدة فقط.
ضع الغطاء على الوعاء وخفض درجة الحرارة إلى متوسطة-منخفضة.
اترك الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج ويمتص الماء تمامًا.
بعد ذلك، اطفئ النار واترك الأرز يرتاح لمدة 5 دقائق.
قم بتفكيك الأرز بشوكة ذات أسنان كبيرة لفصل حبات الأرز وتجنب تكتلها.
يمكنكقد تقديم الكفتة المشوية إلى جانب الأرز البسمتي وتزيينها بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون. يمكنك أيضًا إضافة صلصة الثوم أو الزبادي كصلصة جانبية لتحسين النكهة.

طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي مكونات الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات لعمل الأرز البسمتي طريقة عمل الأرز البسمتى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

طبق لبناني شهير.. طريقة عمل الباذنجان البانيه

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية .. إنجازات مستمرة نحو تنمية مستدامة

صلاة واحدة تحصل بها على أجر الحج والعمرة في العشر الأواخر من رمضان

وسط تنافس كبير.. انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية بتركيا

شاومي تستعد لإطلاق عملاق الفئة المتوسطة Xiaomi POCO F6

أجنبي ومحلي.. الأهلي يحدد بديل علي معلول

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ