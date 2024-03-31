محتار تفطر إيه.. طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكفتة .

مكونات الكفتة المشوية

500 غرام من لحم البقر المفروم.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.

2 فصوص ثوم مهروسة.

1/4 كوب من البقدونس المفروم.

1/4 كوب من الكزبرة المفرومة (اختياري).

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة عمل الكفتة المشوية

في وعاء كبير، قم بخلط لحم البقر المفروم مع البصل المفروم، الثوم المهروس، البقدونس، الكزبرة (إن استخدمتها)، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل. قم بخلط العناصر جيدًا حتى تتجانس.

شكل الخليط إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الكفتة.

قم بتسخين شواية أو مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية.

ضع الكفتة على الشواية أو المقلاة وقلبها بانتظام لضمان طهيها المتساوي. قد تستغرق الكفتة حوالي 8-10 دقائق للطهي حتى تنضج تمامًا.

عندما تكون الكفتة جاهزة، قم بإزالتها من الشواية أو المقلاة واتركها ترتاح لبضع دقائق قبل التقديم.

أما بالنسبة للأرز البسمتي، فإليك طريقة تحضيره:

المكونات لعمل الأرز البسمتي

1 كوب من الأرز البسمتي.

2 أكواب من الماء.

ملح حسب الذوق.

طريقة عمل الأرز البسمتي

قم بشطف الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا والأوساخ.

في وعاء عميق، قم بغلي الماء وأضف الملح.

أضف الأرز المشطوف إلى الماء المغلي وقلبه مرة واحدة فقط.

ضع الغطاء على الوعاء وخفض درجة الحرارة إلى متوسطة-منخفضة.

اترك الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج ويمتص الماء تمامًا.

بعد ذلك، اطفئ النار واترك الأرز يرتاح لمدة 5 دقائق.

قم بتفكيك الأرز بشوكة ذات أسنان كبيرة لفصل حبات الأرز وتجنب تكتلها.

يمكنكقد تقديم الكفتة المشوية إلى جانب الأرز البسمتي وتزيينها بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون. يمكنك أيضًا إضافة صلصة الثوم أو الزبادي كصلصة جانبية لتحسين النكهة.