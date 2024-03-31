إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

أيام قليلة ويهل العيد بفرحته، وتشغل محركات البحث على جوجل معرفة إجازة عيد الفطر 2024، حيث يبحث الكثير عن أيام الإجازة التي حددتها الدولة.

ويعيش المصريون أجواء ما قبل العيد، حيث تزدحم الشوارع بالكثير من المواطنين لشراء ملابس العيد، مع الإقبال الكبير على محال الحلوى لشراء كعك العيد، وغيره من العادات والتقاليد التي اعتاد عليها المصريين تعبيراً عن فرحتهم بالعيد.

10 أبريل نهاية شهر رمضان 2024

ويحصل موظفو الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام على إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتى موعد بداية الإجازة بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا.

5أيام إجازة عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطل الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية إجازة لعيد الفطر.

3 أيام مدفوعة الأجر

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر الأربعاء الموافق 10 أبريل حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، وتكون إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لـ قانون العمل المصري لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.

أجازة عيد الفطر 2024 في مصر

ويستطيع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة، شريطة أن يتم تعويض هذه الأيام لاحقًا بأيام أخرى حفاظًا على حق العمال في القطاع الخاص، وهناك بعض التوقعات عن ترحيل إجازة يوم الجمعة ثالث أيام العيد إلى يوم الأحد، لتوافقها مع العطلات الأسبوعية، وبذلك فإن إجازات عيد الفطر 2024 تكون 5 أيام وهم الأربعاء أول أيام العيد، الخميس ثاني أيام العيد، الجمعة إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية، السبت إجازة أسبوعية، الأحد أو الثلاثاء لتعويض يوم الجمعة الذي يوافق ثالث أيام العيد وإجازة أسبوعية.