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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

اجازة العيد
اجازة العيد

في الساعات القليلة الماضية، وبالتزامن مع انقضاء شهر مارس وانطلاق أبريل، تصدرت إجازات عيد الفطر المبارك وإجازات شهر إبريل 2024 محركات البحث "جوجل"، وسط تساؤلات وترقب كبير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية 2024 خلال الفترة المقبلة.

اجازة العيد 

موعد إجازة عيد الفطر 2024

مواعيد إجازات شهر إبريل 2024 وعيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاعين العام والخاص، والتي جاءت على النحو التالي:
تبدأ العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت 5 و6 أبريل، تليها إجازة عيد الفطر المبارك والتي تمتد من التاسع حتى الثاني عشر من نفس الشهر، وتشمل هذه العطلات جميع موظفي الدولة وتكون مدفوعة الأجر، وفقًا لتصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

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بعد إجازة عيد الفطر 2024، تتوالى إجازات الموظفين بدءاً من يوم السبت الموافق 13 أبريل، (عطلة أسبوعية)، تلتها الجمعة والسبت 19 و20 أبريل عطلة أسبوعية، ثم عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 إبريل، وأخيرًا الجمعة 26 إبريل والسبت 27 إبريل كعطلة أسبوعية أيضًا.

اجازة عيد الفطر 

إجازات شهر إبريل 2024

قائمة الإجازات الرسمية 2024 والمواعيد الهامة في عام 2024:
عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2024.
عيد الفصح القبطي: الأحد 5 مايو 2024.
عيد شم النسيم: الاثنين 6 مايو 2024.
إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.
ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.
عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.
عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.
عيد القوات المسلحة: الأحد 6 أكتوبر 2024.

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