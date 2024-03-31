وزير الصحة الأسبق: القضاء على فيروس سي في عهد السيسي إنجاز غير مسبوق

أشاد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في مجال الصحة.

وقال عادل العدوي في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال السنوات الماضية كان هناك تحديات صحية كثيرة ".

وأضاف عادل العدوي :" مصر كانت بها مشكلة كبيرة وهو انتشار فيروس سي لكن الدولة المصرية عكفت على القضاء على فيروس سي ".

وتابع عادل العدوي :" الدولة المصرية عكفت على القضاء على فيروس سي وتم تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية للقضاء على فيروس سي وهذا ما تم تحقيقه بالفعل ".

ولفت عادل العدوي :" الرئيس السيسي قضى على فيروس سي وهذا الامر انجاز غير مسبوق، كما تم العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وتم تطوير القطاع الصحي ".