مهدئ ومضاد للاكتئاب .. تعرف على فوائد شراب الزعفران

شراب الزعفران هو مشروب مصنوع من تحضير الزعفران، وهو التوابل المستخرج من زهور نبات الزعفران.

ويعتبر الزعفران من البهارات الثمينة والمحببة للكثيرين، ويتم استخدامه في تحسين نكهة الأطعمة والمشروبات، وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لشراب الزعفران، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

شراب الزعفران وفوائده

خصائص مضادة للأكسدة: يحتوي الزعفران على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاروتينويدات والكروسيتين، والتي تساهم في مكافحة التأكسد غير المرغوب فيه في الجسم وتحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

تأثير مهدئ ومضاد للاكتئاب: يُعتقد أن الزعفران يحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين المزاج وتخفيف القلق والاكتئاب. يمكن أن يكون لشراب الزعفران تأثير مهدئ على الجهاز العصبي وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

دعم صحة الجهاز الهضمي: يُعتقد أن الزعفران له تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي. قد يساعد شراب الزعفران في تهدئة القولون العصبي وتحسين عملية الهضم وتخفيف بعض المشاكل المعوية مثل الانتفاخ والغازات.

تحسين صحة الجهاز التنفسي: يُعتقد أن الزعفران له تأثير مضاد للالتهاب يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والتهاب الحلق.

تعزيز الذاكرة والتركيز: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الزعفران قد يساعد في تعزيز الذاكرة وتحسين الوظائف العقلية العامة مثل التركيز والانتباه. وبالتالي، يمكن أن يكون لشراب الزعفران تأثير إيجابي على الأداء العقلي.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذه الفوائد لم تتم دراستها بشكل كافٍ في البشر ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق، قد تختلف التأثيرات من شخص لآخر، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات أو مشروبات تحتوي على الزعفران، خاصةً إذا كان هناك حالات صحية معينة تحتاج إلى مشورة طبية.