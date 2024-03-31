ناقد فني: إنتاج الفوازير ضخم.. وتحتاج أفكارا جديدة لعودتها

أكد الناقد الفني جمال عبد الناصر، أن انتاج الفوازير ضخم، مشيرا إلى أن الإستعراضات والملابس تكون ضخمة، وتحتاج دائما إلى الإبتكار.

وقال جمال عبد الناصر، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم "فاتن عبد المعبود و عبيدة"، إن الجمهور الأن أصبح له فكر مختلف، عن الأجيال السابقة، ووجود العديد من المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على الفوازير

وتابع الناقد الفني جمال عبد الناصر، أنه لو هناك أفكار جديدة لتقديم الفوازير بشكل جديد، فلا مانع من عودتها مرة أخرى، ولكن لا بد أن يكون هناك دعم من الدولة لنجاحها.

