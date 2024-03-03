مصممة ديكور ومجسمات: أعمل على مراعاة طقوس شهر رمضان التراثية

أكدت إسراء أنور مصممة الديكور والمجسمات، أنها حريصة عند القيام بتنفيذ مجسمات عن رمضان، مراعاه الطقوس التي كانت موجودة في الماضي، مشيرة إلى أنها تقوم بالاستعانة بالشخصيات الشهيرة من الفوازير.

وقالت إسراء أنور، خلال لقاء لها مع برنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، إنها عملت على استخدام الألوان البلاستيك في المجسمات، واستخدام الورنيش، لإعطائها اللون الواقعي الأقرب للشخصية.

وتابعت مصممة الديكور والمجسمات، أنها في بعض الأحيان تقوم بعمل المجسمات، التي تجذب الأطفال على الحائط.