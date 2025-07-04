مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "2" ينظم مهرجانا للألعاب المائية

نظمت ادارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" مهرجان للألعاب المائية وسط اجواء احتفالية وسعيدة من اعضاء ومرتادي المركز .

واكد الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس مجلس امناء المركز انه ما زال لدينا الكثير من الفاعليات المبهجة والمفيدة للاعضاء والتي كان اخرها موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ادراج المركز ضمن المراكز المستفيدة من مبادرة الوزارة التي تنفذها بالتعاون مع مؤسسة تير دي زوم والتي تهدف الي تمكين وتأهيل وتطوير الشباب المصري من خلال عقد العديد من الدورات وورش العمل والتي تجعلهم مؤهلين للعمل وخوض المنافسات المستقبلية لهم بالسوق المصري .