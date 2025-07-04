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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصرع نجم ليفربول تتصدر الصحف الإنجليزية

ديوجو
ديوجو
ياسمين تيسير

تصدر ديوجو جوتا نجم منتخب البرتغال ونادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، عناوين  الصحف الإنجليزية اليوم الجمعة، وذلك عقب وفاته فى حادث مروع فى ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس رفقة شقيقه.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" "اسمه ديوجو، كان محبوبنا"، وتناقلت تصريحات ميجيل جونسالفيس أخصائى العلاج التنفسى وتفاصيل الساعات الأخيرة التى حياة ديوجو جوتا.

ووفقًا للصحيفة فإن ميجيل جونسالفيس أخصائي العلاج التنفسي كشف أنه اجتمع مع ديوجو جوتا نجم ليفربول الراحل قبل الحادث بـ5 ساعات فقط، لمتابعة تطورات حالته الصحية، حيث كان يعاني من حالة نادرة تعرف باسم "استرواح الصدر" أو انهيار جزئي للرئة.

وتابع جونسالفيس: "أخبرني جوتا أن الرحلة ستستغرق حوالي 8 ساعات لكنهما سيتوقفان في منطقة بورجوس لقضاء الليل في فندق. كان من المفترض أن يصلا إلى سانتاندير الخميس، ثم يركبان العبّارة نحو إنجلترا، أما العائلة فكانت ستسافر لاحقا بالطائرة، كان لديهما موعد طبي في ليفربول يوم الاثنين".

واختتم "كنت ألتقي جوتا يوميًا من السبت الماضي وحتى الأربعاء لمتابعة حالته الصحية، كان يتعافى بشكل مذهل ويتبع تعليماتي بدقة ومتحمسًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع ليفربول، العلاج الذي خضع له ساعده على التعافي بشكل كبير".

بينما عنونت صحيفة “ديلي ستار”، “لن تسير وحدك أبدًا”

وقالت صحيفة "كتالونيا دراري، "وفقًا لما أكدته خدمات الطوارئ في إقليم كاستيا وليون، فإن السيارة التي كان يستقلها جوتا، وهي من طراز لامبورجيني، خرجت عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات على سرعة عالية، ما تسبب في انحرافها واصطدامها، قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل".

في حين أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحادث المروع وقع بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26)

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