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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لتدريب الفتيات على صناعة المجسمات بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على صناعة المجسمات، بمركز شباب شباس عمير بمشاركة عضوات نادي الفتاة بشباس ، وقزمان وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن الورشة أدارتها سمر وهدان، لإكساب الفتيات المهارات الفنية، في صناعة المجسمات بمختلف أشكالها، والتعرف على أنواعها واستخداماتها ومعرفة الأدوات المستخدمة لصناعة المجسمات
جاء تنفيذ الورشة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذ محمود الدوحة ، مدير إدارة شباب قلين وفريق عمل الإدارة والمركز.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين جامعة كفر الشيخ

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