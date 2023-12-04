عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدعم تحيا مصر.. جامعة كفر الشيخ تدشن فعاليات دكان الفرحة |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض مبادرة «دكان الفرحة» والذي ينظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلاب الجامعات المصرية، لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعة المستحقين للدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي بكفر الشيخ


جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الجامعة.


أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمبادرة " دكان الفرحة "، كإحدى المبادرات العملاقة، التى يتبناها صندوق تحيا مصر، والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة، داخل الجامعة، ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى، موجهاً بالتحية والشكر والتقدير، لكل من يعمل مجتهدا مخلصا، من خلال صندوق تحيا مصر، لرفعة شأن وطننا الغالى مصر، وذلك من خلال تفعيل، عدد من المبادرات الخاصة بالصندوق.


وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مقدمًا شكره لصندوق تحيا مصر على مبادراته التي تخدم قطاعًا عريضًا من طلاب الجامعات المصرية، وتسهم في تخفيف العبء عليهم وعلى أسرهم ، والتي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الذين أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية وإسعاد 20 عروسا، وتجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 

وقال، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة داعياً مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، موجهاً الشكر لصندوق تحيا مصر على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن.


وأشار إلى حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لهم.
 

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه على مدار 4 أيام للطالبات والطلاب بجامعة كفر الشيخ.

IMG-20231204-WA0089
IMG-20231204-WA0089
IMG-20231204-WA0088
IMG-20231204-WA0088
IMG-20231204-WA0083
IMG-20231204-WA0083
IMG-20231204-WA0080
IMG-20231204-WA0080
IMG-20231204-WA0079
IMG-20231204-WA0079
IMG-20231204-WA0077
IMG-20231204-WA0077
IMG-20231204-WA0078
IMG-20231204-WA0078
IMG-20231204-WA0075
IMG-20231204-WA0075
IMG-20231204-WA0073
IMG-20231204-WA0073
IMG-20231204-WA0071
IMG-20231204-WA0071
IMG-20231204-WA0069
IMG-20231204-WA0069
IMG-20231204-WA0067
IMG-20231204-WA0067
IMG-20231204-WA0068
IMG-20231204-WA0068
IMG-20231204-WA0064
IMG-20231204-WA0064
IMG-20231204-WA0066
IMG-20231204-WA0066
التعليم والطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جامعة كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين رئيس جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

موضوعات متعلقة

4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي بكفر الشيخ

إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في دسوق بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن أماكن لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024

بتكلفة مليوني جنيه.. رصف شارع «طب الأسرة» بمدينة مسير في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الرياض.. صور

كفر الشيخ .. إزالة 12 حالة تعدٍ في بيلا | صور

ترشيحاتنا

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

أشكال الدعاية الانتخابية المحظور القيام بها خلال هذه المواعيد بالقانون

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"

15 ألفا و899 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ممر إنساني جديد.. جيش الاحتلال: الطريق الرئيسي بين شمال وجنوب غزة ساحة قتال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ