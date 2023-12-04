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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ ، بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال الشهر الماضي، في تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مراكز كفر الشيخ.

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وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل القرى بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاباً بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نظمت خلال شهر نوفمبر 4 قوافل علاجية، مضيفاً أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تماما مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة.

وتابع شعبان: بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

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