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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن أماكن لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأحد، الانتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفر الشيخ.

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وهي كالتالى :-
مدينة كفرالشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.
مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.
مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.
مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة- دسوق.
مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

ودعا محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما اثبتوه من وطنيه ووفاءً ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكداً على  تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

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