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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الرياض.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع قوات الشرطة، برئاسة أحمد عيسى ، رئيس مركز ومدينة الرياض.

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شدد محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون لأي شكل من أشكال التعدي والبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

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