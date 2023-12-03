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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليوني جنيه.. رصف شارع «طب الأسرة» بمدينة مسير في كفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة النهائية من رصف شارع طب الأسرة بمدينة مسير، بطول 900 ‪  متر، بتكلفة مليوني جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، والذى يعد من الشوارع الرئيسة والحيوية بمدينة مسير وذلك تحت إشراف على سلامة رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

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وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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