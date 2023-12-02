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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين كلية الذكاء الاصطناعي والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف العام على كلية الذكاء الاصطناعي، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور مفرح حامد، عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أعلن عنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس الماضي، محور التكامل والذي يرتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، والتي تهدف لتحقيق التناغم بين عناصر منظومة التعليم العالي؛ لتعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز دورها في صناعة الوعي والمعرفة وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر، ونظرا لما تمثله كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ من قيمة علمية كونها صرحا علميا متميزا ولديها كافة الإمكانات ومعامل التدريب والخبرات.

وأعرب الدكتور مفرح حامد، عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، آملاً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين الجانبين، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.

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