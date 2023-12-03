محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأحد، اجتماعاً لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والاجراءات التي تتخذها المحافظة لضمان انتظام وحسن سير الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وحضر الاجتماع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إلى أن عدد الناخبين يبلغ مليونى و339 ألفاً و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن عدد اللجان العامة 14 لجنة عامة، و 508 مراكز انتخابية تضم 524 لجنة فرعية، من بينها 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وأكد أن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم إنهاء استعدادات المستشفيات ووضع خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، موجهاً بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولاً بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، منوها بأنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه باختيار الطوابق الأرضية لمقر اللجان تسهيلاً على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات".

وأضاف أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابى، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية.

ولفت الى وعى أبناء محافظة كفر الشيخ بتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالي كفر الشيخ.

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