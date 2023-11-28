جامعة كفرالشيخ تنظم ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية |صور

عقدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ندوة تثقيفية برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تحت شعار «مصر تستحق.. انزل شارك»، حاضرها الدكتور طاهر نصر، مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور مكثف من طلاب الجامعة.

وخلال كلمته، دعا رئيس جامعة كفر الشيخ، طلبة الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024م، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل وطننا الحبيب، موضحاً أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا وقوميا، لا بد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدا على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكايد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بين الماضي، والحاضر، والمستقبل في التصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من استقرارها، مطالبا جميع طلبة الجامعة بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تلك الندوة تعد إحدى سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان "انزل شارك"، لتوعية كافة منسوبيها بكلياتها المختلفة وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعياً الطلاب إلى الحذر من المؤامرات التي تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأكاذيب التي تؤثر على الروح المعنوية للشباب.

وأشار الدكتور طاهر نصر المدرس بهيئة الموارد النووية والمحاضر الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية، في المحاضرة التي ألقاها، إلى أهمية الوعي السياسي الكامل بكل ما يحدث، وإلى التحلي بسلاح العلم والوعي في مواجهة التحديات والأزمات المحدقة بالوطن حتى تعبر الدولة إلى بر الأمان، مؤكداً على أهمية المحافظة على الوطن وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من بلدنا الحبيبة مصر.

من جانبها، أكدت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام هو تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعنى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدة أن مواجهة الفكر المتطرف يتم من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والتوعية بالمخاطر المحيطة به مما يجعل المواطنين أداة تصدى لكل من يريد الخراب للوطن.

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