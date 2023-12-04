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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي بكفر الشيخ

خبز
خبز

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، الإثنين، من ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدى و 200 رغيف بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز بيلا.

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وردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام المدعو«م.ع»، ويقيم بقرية الناصرية التابعة لدائرة مركز بيلا، بالاتفاق مع مالكة مخبز بلدي، علي تجميع البطاقات التموينية من المواطنين ورفضهم إعطاءها للمواطنين وحجزها لديهم، بقصد الاستيلاء على أموال الدعم والمتبقي من رصيد ودقيق مدعم، تمهيدًا لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح عير مشروعة.

 

وعقب التأكد من صحة المعلومات والتي أكدتها تحريات مباحث التموين، وذلك عقب التأكد من قيام مالكة المخبز بغلق مخبزها وعدم تشغيله واستخدامها البطاقات التموينية والماكينة في الضرب الوهمي للرصيد وبيعه للمخابز بجانب بيع حصتها من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلي الفور تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالمحافظة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، المفتش بالقسم، وقوه من الشرطه السريين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة المخبز الخاصة بمالكة المخبز وعدد 200 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم برقم 14771 لسنة 2023 جنح مركز بيلا، وأخطرت جهات التحقيق.

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