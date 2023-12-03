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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في دسوق بكفر الشيخ

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملاتها المكبرة التي استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية؛ بهدف وقف نزيف الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة قيراط، وسهمين بقرية شباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية، بالتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون، لكل محاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً مع غلق محاجر تشوين مواد البناء المخالفة.

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