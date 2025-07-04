المخدرات طيرت عقله.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

شهدت منطقة المعادي جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة حامل بعدما مزقها زوجها بآلة حادة وانهال عليها ضربا بسبب معاتبتها له على تعاطي المواد المخدرة ما أدى لإدمانه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود سيدة متوفاة داخل شقة سكنية في المعادي، وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة، يرافقها فريق من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

ومن خلال الفحص ومناقشة الجيران وأسرة المجني عليها، تبين قيام الزوج، "مدمن مخدرات"، بإنهاء حياة زوجته الحامل بسبب خلافات بينهما، وأضافوا أنه في يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب تعاطيه المخدرات فاعتدى عليها بآلة حادة محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، وتم نقل الجثة للمشرحة وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها كانت حاملا وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت بسرعة جمع التحريات حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.