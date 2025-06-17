المؤبد و10 سنوات.. أحكام متفاوتة لـ 11 متهما في جريمة قتل واستعراض قوة بمصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها في حق 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل طفله، بالسجن المؤبد بمصر القديمة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالأشتراك في الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمون، وآخران مجهولان، بقتل المجني عليه "محمد .س." عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، فأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه.

وأشار أمر الإحالة، وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته ومعد مسبقًا لتنفيذ الجريمة، فأصابه إصابة أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وأوضح، أمر الإحالة، أنه وقع ذلك في حضور المتهمين من الثاني حتى السابع، وكانوا جميعًا مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء في مسرح الواقعة، فيما تواجد المتهمون من الثامن حتى الحادي عشر بمحيط المكان تمهيدًا لتأمين هروب الجميع، مشكلين جماعة إجرامية منظمة، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه، وهو ما تم بالفعل.

وتابع أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون وآخران مجهولان في قتل المجني عليه الطفل "طارق مبارك" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وأطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته، فأصابه في جسده، حسب ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك بحضور المتهمين من الأول ومن الثالث حتى السابع في قلب الواقعة، بينما تواجد المتهمون من الثامن حتى الحادي عشر لتأمين انسحابهم من مسرح الجريمة.

وأضاف أمر الإحالة، أتلف المتهمون عمدًا منقولات مملوكة للغير، وهي السيارة رقم (ط س ل 2198)، مما ألحق بها ضررًا ماديًا تجاوزت قيمته خمسين جنيهًا، وذلك في ذات مسرح الجريمة.