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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة

شقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة
شقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة
إسلام دياب

وصل أهالي العروسين وأصدقاؤهما إلى إحدى القاعات بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة لحضور حفل الزفاف ومشاركتهما أجواء الفرح والبهجة، وأثناء ذلك وبشكل مفاجئ نشبت مشادة كلامية بين أهل العروسين، وتحديدا بين العريس وشقيق عروسته، تطورت سريعا إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

تدخل أصدقاء الطرفين وتشاجروا سويا فقام صديق شقيق العروسة، ويعمل سائقا بقتل حلاق صديق العريس طعنا بسلاح أبيض.

 نيابة شرق القاهرة الكلية فور تلقيها بلاغ الواقعة انتقلت للتحقيق.

سألت النيابة المتواجدين في مسرح الجريمة الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين العريس وشقيق عروسته، استعان كلا الطرفين بأصدقائه، فقام صديق شقيق العروسة بشكل مفاجئ بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعن صديق العريس الذي لقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت  المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال طرفي مشاجرة نشبت بينهما خلال حفل زفاف بمنطقة النزهة، حيث قال العريس إنه وشقيق العروس لم يكن بينهما أي ود بسبب كتابة «قائمة المنقولات» التي رضخ لطلباته ووافق عليها لاتمام الزواج إلا أنه ظل يكن له الكره وافتعل المشكلة وقت الزفاف، مضيفا أن شقيق عروسه من بدأ المشاجرة وحاول طعنه بسلاح أبيض فتدخل صديقه ودافع عنه ولكنه راح ضحية لهما.

أهالي العروسين عريس عروسة شقيق العروسة حفل زفاف

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