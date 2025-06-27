قتـ.ـل طفلته وأصاب زوجته وابنه.. مسلح يطلق الرصاص على أسرته أعلى دائري الهرم

شهد الطريق الدائري بمنطقة الهرم جريمة قتل بشعة بعدما أطلق عامل الرصاص على أسرته ما أسفر عن مقتل طفلته فيما أصيبت الزوجة والابن الآخر وفر المتهم هاربا.

تلقت مديرية الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بإطلاق الرصاص أعلى الطريق الدائري بمنطقة سلم منشأة البكاري وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مقتل طفلة برصاصة في الرأس وإصابة والدتها وشقيقها، نقلت سيارات لإسعاف جثة الطفلة والمصابين إلى المستشفى.

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة، حيث أمطرهم بوابل من الرصاص وفر هاربا وسط صرخات المارة، شكلت مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الجريمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.