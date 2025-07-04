إبراهيم عيسى لـ شيكابالا: "شكراً للفنان الساحر على لحظات السعادة والانبهار"

عبّر الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى عن امتنانه وتقديره لنجم نادي الزمالك المعتزل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مشيدًا بموهبته الفذة وما قدمه من متعة كروية على مدار مسيرته.

وقال عيسى في رسالة قصيرة:

"شكراً للفنان الساحر شيكابالا.. شكراً على كل لحظة سعادة ومتعة وبهجة وانبهار عشناها مع موهبتك الفذة في الملاعب المصرية."

وكان شيكابالا أعلن أمس الخميس اعتزاله اللعب رسميا، وأنهمر في البكاء خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر 2".

ووقع شيكابالا عقود انضمامه إلى قناة إم بي سي مصر 2، للظهور على الشاشة خلال الفترة المقبلة.

واختتم شيكابالا مسيرته الكروية بقيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز، إذ سجل ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت الفارس الأبيض لحصد اللقب.