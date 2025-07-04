موعد القمة النارية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي مونديال الأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء غد السبت، صوب ملعب "مرسيدس- بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميامي برباعية نظيفة في دور الـ16، بينما تأهل بايرن ميونخ عقب تخطيه فلامنجو البرازيلي في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-2.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر شبكة DAZN التي تملك حقوق بث البطولة كاملة بشكل مجاني حول العالم، حيث سيتم توفير التعليق باللغة العربية بصوت حماد العنزي. كما تتيح منصة DAZN مشاهدة اللقاء بجودة SD عبر تطبيقها الرسمي وموقعها الإلكتروني.

وعلى الصعيد العربي، تبث شبكة قنوات MBC المواجهة عبر قناتي MBC Action بتعليق فهد العتيبي وMBC مصر 2 بصوت فارس عوض، إلى جانب توفير البث المباشر عبر تطبيق "شاهد" لمن يفضلون المتابعة الرقمية.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات ربع النهائي في البطولة، نظرًا لقيمة الفريقين التاريخية والنجوم الحاضرين في صفوفهما، ما ينذر بصدام كروي من العيار الثقيل في طريق البحث عن اللقب العالمي.