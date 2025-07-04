ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

شهدت شركة هوندا نموًا ملحوظًا في مبيعاتها داخل الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث كشفت البيانات الرسمية عن أداء قوي لمجموعة من طرازاتها، خصوصًا الإصدارات الأحدث مثل هوندا برولوج الكهربائية، ونسخ 2026 من باسبورت وأوديسي.

هوندا برولوج الكهربائية: قفزة ضخمة رغم التحديات

تعد هوندا برولوج، أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل من الشركة، من أبرز الطرازات الجديدة أداءً.

ففي يونيو 2025 وحده، باعت هوندا 2,799 وحدة من برولوج، مقارنةً بـ 830 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 237.2%.

أما على مستوى النصف الأول من العام، فحققت برولوج قفزة هائلة بنسبة 963%، إذ ارتفعت مبيعاتها من 1,535 سيارة إلى 16,318 سيارة.

ورغم هذا النمو، لا تزال برولوج الطراز الأقل مبيعًا في تشكيلة هوندا خلال النصف الأول، ما يُظهر أن جمهور هوندا لم ينخرط بعد بشكل واسع في فئة السيارات الكهربائية.

بدأ طراز باسبورت 2026 بالوصول إلى صالات العرض في فبراير، وسرعان ما أثبت جاذبيته.

فقد بلغت مبيعات يونيو 4,433 وحدة، بزيادة 67.7% مقارنةً بـ يونيو 2024، حين بيعت 2,644 وحدة.

وارتفعت مبيعات النصف الأول من العام إلى 27,068 سيارة، مقارنةً بـ 16,293 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 66.1%.

نجحت هوندا في تعزيز جاذبية أوديسي بعد التحديثات الأخيرة، التي طالت التصميم والتقنيات.

خلال النصف الأول من 2025، تم بيع 50,033 سيارة، مقارنةً بـ العام السابق، بزيادة 27.4%.

وفي يونيو وحده، ارتفعت مبيعات أوديسي بنسبة 38.1% لتصل إلى 9,542 وحدة.

إجمالي مبيعات هوندا وأكورا: نمو مستمر

بشكل عام، باعت هوندا 670,765 سيارة في الولايات المتحدة خلال أول ستة أشهر من عام 2025، ما يُمثّل زيادة بنسبة 7.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. أما في يونيو فقط، فوصلت المبيعات إلى 103,574 سيارة، بنمو طفيف نسبته 1.2%.

من جهة أخرى، سجلت علامة أكورا الفاخرة أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث باعت 68,386 سيارة منذ بداية العام، بزيادة 6.8%، و10,912 سيارة في يونيو، بنسبة نمو 5.4%.

رغم دخول هوندا عالم السيارات الكهربائية من خلال برولوج، تشير الأرقام إلى أن معظم عملاء هوندا لا يزالون يفضلون سيارات البنزين التقليدية، خصوصًا الطرازات المحسنة حديثًا مثل باسبورت وأوديسي.

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام للمبيعات يبقى إيجابيًا، مما يعزز موقع هوندا في السوق الأميركية وسط التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والهجينة.