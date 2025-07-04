النائب محمود منصور يفوز برئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم السباعية CP

فاز النائب المستشار محمود منصور عضو مجلس الشيوخ برئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم السباعية CP بالتزكية كأول رئيس للإتحاد في خطوة تاريخية لدعم الرياضة البارالمبي .

و عقد إجتماع الجمعية التأسيسية بمقر نادي معهد شلل إمبابة لتدشين وإشهار الإتحاد بحضور الأندية المشاركة في النشاط علي مستوي الجمهورية ، بمشاركة إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ، محمد دسوقي نائب رئيس الإتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشا .

وفاز النائب محمود منصور برئاسة الإتحاد بالتزكية ، ويضم المجلس كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع ، الكابتن عبد الستار صبري نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس عادل عمر عضو مجلس إدارة أمين الصندوق ، النائب مصطفي سلمان عضو مجلس ادارةوالمهندس عمرو الجارحي عضومجلس الإدارة .

ويأتي تأسيس الاتحاد في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق الشمول المجتمعي، وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، بما في ذلك الرياضة .

ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الجديد على وضع اللوائح الفنية والتنظيمية، وإطلاق برامج تدريب للمدربين والحكام، إضافة إلى تشكيل منتخب وطني يمثل مصر في المحافل الدولية، ويعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الرياضيون من ذوي الشلل الدماغي .