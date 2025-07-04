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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة.. منتخب الريشة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ويصعد لكأس العالم

منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية
منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية
محمد سمير

‎نجح منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية في تحقيق إنجاز تاريخي بصعوده إلى نهائي بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد فوزه المستحق على منتخب موريشيوس في نصف النهائي.

‎ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة، التي يخوضها للمرة الأولى، حيث نجح اللاعبون في تقديم أداء قوي ومميز وضعهم ضمن أفضل المنتخبات في القارة.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للريشة الطائرة الهوائية، والتي تُقام في وقت لاحق من العام الجاري، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة بمصر.

‎ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره النيجيري في المباراة النهائية، في لقاء قوي لحسم اللقب القاري.

‎وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية، حيث يأمل الفريق في الظهور بمستوى مميز وتحقيق أحد المركزين الأول أو الثاني، لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بالإمارات العربية المتحدة.

‎ويضم منتخب مصر 8 لاعبين ولاعبات هم: فاطمة محمد ربيع – لجين أشرف – ندى شريف محمد – عاليا عمرو الغندور – عبد الرحمن مجدي عبد الستار – أحمد علي البهنساوي – علي أشرف محمود – محمود منتصر محمود، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

‎واستعد المنتخب المصري للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف أُقيم على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والخططية.

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