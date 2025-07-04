يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم سوبر

وصل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، إلى إيطاليا، اليوم الجمعة؛ لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله المتوقع إلى يوفنتوس.

وبعد انتهاء عقده الممتد لخمس سنوات مع ليل؛ يمكن لـ ديفيد الانضمام إلى بطل إيطاليا التاريخي، الحائز على 36 لقبًا، في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” بأن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة خمس سنوات بقيمة 6 ملايين يورو (7 ملايين دولار) للموسم الواحد، مع مكافآت تصل إلى مليوني يورو (2.4 مليون دولار).

وتعد هذه هي أول خطوة كبيرة في سوق الانتقالات يجريها المدير العام الجديد ليوفنتوس، داميان كومولي، الذي أكد الشهر الماضي بقاء إيجور تيودور مدربًا للفريق.

ويحتاج يوفنتوس إلى قوة هجومية كبيرة؛ في ظل تراجع مستوى دوسان فلاهوفيتش واحتمالية رحيله عن النادي.

وسجل ديفيد، البالغ من العمر 25 عامًا، 25 هدفًا وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 49 مباراة خاضها مع ليل في جميع المسابقات الموسم الماضي.

ديفيد هو أيضًا الهداف التاريخي لمنتخب كندا برصيد 36 هدفًا في 67 مباراة.