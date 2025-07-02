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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب يوفنتوس: 10 لاعبين طلبوا التغيير أمام الريال بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مدرب يوفنتوس
مدرب يوفنتوس
إسراء أشرف

كشف إيجور تيودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن معاناة لاعبيه من الظروف المناخية القاسية خلال المواجهة التي خسرها الفريق أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب "هارد روك".

وأوضح تيودور ، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن 10 من لاعبيه طلبوا استبدالهم أثناء اللقاء، بسبب الإرهاق الشديد الناتج عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 30 مئوية، مع نسبة رطوبة بلغت 70%.

وقال المدرب الكرواتي: "عشرة لاعبين طلبوا التغيير، لم يكن بالإمكان تلبية كل هذه الطلبات.. الإرهاق كان لا يطاق، والتوتر الناتج عن أهمية المباراة زاد من الضغط النفسي والبدني على اللاعبين، ثم جاءت هذه الأجواء المناخية الصعبة لتكمل المعاناة".

وحول تأثير مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الثاني، علّق تيودور قائلاً: "الوضع تغير تمامًا بدخوله.. الأمر أشبه بقيادة سيارة بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، ثم جاء مبابي فزادت السرعة إلى 250".

وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم ريال مدريد الشاب جونزالو جارسيا، ليقود فريقه إلى ربع النهائي، فيما ودع يوفنتوس البطولة من الدور ثمن النهائي.

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