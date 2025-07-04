قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في دمشق قرب قصر الشعب | شاهد
إيران تفتح مجالها الجوي لاستقبال الرحلات المدنية
تصاعد استهداف الاحتلال جنوب غزة.. واستشهاد العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة
مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
ياسمين عز: لو الأهلي غاب الهلال منور.. وخلي السيتي يِلَالي
شوفناه صغيّر | محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله الكرة
ياسمين عز للسيدات: هاتي لجوزك تين شوكي وشيلي البذر بالملقاط
ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية
غموض يحيط بالعثور على جـ.ـثة سيدة داخل شقة بالطالبية
انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
14 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلين في جباليا وحي التفاح بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

حقق ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" نجاحاً جماهيرياً واسعاً منذ لحظة إطلاقه، وتصدرت أغنية "ارجعلها" قوائم التريند، لما تحمله من مشاعر دفينة تدعو للعودة إلى الحبيب السابق قبل فوات الأوان.

"ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

وفي هذا السياق، نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير إلى أنه ربما حان الوقت لأن تعيد النظر في قرارك، وتفكر في العودة إلى حبيبتك السابقة.

وهناك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك إنه عليك الرجوع إلى حبيبتك السابقة وأنها مازالت تحبك، وفقا لما نشر في موقع Pinkvilla.

ـ التواصل المستمر:
لو لسه بتتواصل معاك بشكل منتظم، فده معناه إنها مش قفلت الصفحة، ولسه مهتمة تستعيد العلاقة.

ـ الحنين للماضي:
ذكرياتكم الجميلة بتتكرر في كلامكم؟ ده معناه إنها بتفكر ترجع تعيش اللحظات دي من جديد.

ـ التفاعل على السوشيال ميديا:
الإعجاب بمنشوراتك، مشاهدة ستورياتك أو حتى كتابة تعليقات، كلها مؤشرات إنها لسه موجودة وبتفكر فيك.

ـ الاحتفاظ بالهدايا:
لو لسه محتفظة بالهدايا اللي بينكم، فده دليل إنها مش قادرة تنهي الرابط العاطفي اللي بينكم.

ـ عدم دخولها علاقة جديدة:
لو بعد الانفصال ما دخلتش أي علاقة تانية، فده ممكن يكون لأنها لسه مش قادرة تنساك أو تتخطى حبك.

ـ مراجعة الذات:
ولو إنت كمان مش قادر تنساها، يبقى لازم قبل ما ترجعوا لبعض، تراجعوا أسباب الانفصال وتتأكدوا إنها مش هتتكرر تاني.

كلمات الهضبة مش مجرد أغنية، دي حالة عاشها ملايين. فلو لقيت العلامات دي، اسمع قلبك، و"ارجعلها" قبل ما الوقت يفوت.

عمرو دياب ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا ارجعلها التريند الحبيب السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استياء بين خريجي صيادلة دفعة 2023 لتأخر تكليفهم

القطار الكهربائي الخفيف

تقليص زمن التقاطر بين قطارات العاصمة بعد الخامسة مساءً إلى 15 دقيقة

الأنبا لوقا

مشاركة الكنيسة القبطية في احتفال اليوم الوطني المصري بچنيڤ .. صور

بالصور

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد