أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

حقق ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" نجاحاً جماهيرياً واسعاً منذ لحظة إطلاقه، وتصدرت أغنية "ارجعلها" قوائم التريند، لما تحمله من مشاعر دفينة تدعو للعودة إلى الحبيب السابق قبل فوات الأوان.

"ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

وفي هذا السياق، نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير إلى أنه ربما حان الوقت لأن تعيد النظر في قرارك، وتفكر في العودة إلى حبيبتك السابقة.

وهناك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك إنه عليك الرجوع إلى حبيبتك السابقة وأنها مازالت تحبك، وفقا لما نشر في موقع Pinkvilla.

ـ التواصل المستمر:

لو لسه بتتواصل معاك بشكل منتظم، فده معناه إنها مش قفلت الصفحة، ولسه مهتمة تستعيد العلاقة.

ـ الحنين للماضي:

ذكرياتكم الجميلة بتتكرر في كلامكم؟ ده معناه إنها بتفكر ترجع تعيش اللحظات دي من جديد.

ـ التفاعل على السوشيال ميديا:

الإعجاب بمنشوراتك، مشاهدة ستورياتك أو حتى كتابة تعليقات، كلها مؤشرات إنها لسه موجودة وبتفكر فيك.

ـ الاحتفاظ بالهدايا:

لو لسه محتفظة بالهدايا اللي بينكم، فده دليل إنها مش قادرة تنهي الرابط العاطفي اللي بينكم.

ـ عدم دخولها علاقة جديدة:

لو بعد الانفصال ما دخلتش أي علاقة تانية، فده ممكن يكون لأنها لسه مش قادرة تنساك أو تتخطى حبك.

ـ مراجعة الذات:

ولو إنت كمان مش قادر تنساها، يبقى لازم قبل ما ترجعوا لبعض، تراجعوا أسباب الانفصال وتتأكدوا إنها مش هتتكرر تاني.

كلمات الهضبة مش مجرد أغنية، دي حالة عاشها ملايين. فلو لقيت العلامات دي، اسمع قلبك، و"ارجعلها" قبل ما الوقت يفوت.