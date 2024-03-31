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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يكشف سر تقديمه شخصية حسن الصباح فى الحشاشين

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

يحل الفنان كريم عبد العزيز ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 اليوم، الأحد، فى حلقة خاصة يتطرق فيها إلى كواليس مسلسل الحشاشين الذى يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الآونة الحالية ضمن سباق دراما رمضان.

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كما يتطرق للمرة الأولى إلى شخصية حسن الصباح وكواليس تصويرها والصعوبات التي واجهته أثناء العمل عليها الليلة الساعة الـ9 مساءً.

يذاع برنامج الراديو بيضحك فى الساعة الـ 9 مساءً كل أحد خلال شهر رمضان، واستضاف مؤخراً أبطال مسلسل مسار إجباري عصام عمر وأحمد داش، وقبلها الفنان أحمد العوضى.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين الفنان كريم عبد العزيز عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

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