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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسنى يكشف عن صورة من كواليس فيلم «رى ستارت»

تامر حسنى
تامر حسنى

نشر الفنان تامر حسنى صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “رى ستارت”، والذى من المتوقع أن يعرض بعد موسم عيد الفطر المقبل.

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وقال تامر حسنى: “انتظرونا إن شاء الله في ري ستارت، أعتقد الصورة قايلة كل حاجة”.

وقد نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وظهر فيها من داخل الاستوديو الخاص به برفقة الفنان رامى صبرى.

وكشف تامر حسنى عن تحضير عمل فنى جديد يجمعه برامى صبرى وكتب:  شغالين أهو يا حبايب قلبى أنا وأبو الروم.. دعواتكم".

ويحيى المطرب تامر حسني حفل المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا والتى تقام على استاد مصر فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المفترض أن تقام هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم فى تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الفنان تامر حسني رسالة لجمهوره، مؤكدا أنه مستعد لسماع مشاكلهم جميعا ومحاولة إيجاد حل لها معهم، وذلك بصفته إنسان مر بجميع مواقف الصعود والهبوط في حياته، ومشاكل عديدة ونجاحات أيضا.

وكتب تامر حسني منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع *إنستجرام"، وعلق: “أولا أنا فرحان أوي بمتابعتكم للكلام اللي بقولهلكم من قلبي في أي بوست إيجابي، بحب أوصله ليكم، وفي نفس الوقت بشوف ردود من ناس كتير تعبانة ومُحبطه من ظروفهم ومن حال الدنيا، شوفوا بقى، على قد مشواري ومعاناتي اللي شوفتها في حياتي من وأنا طفل فقير ضعيف شاف كل ظروف ومواقف الإحباط”.

وتابع: “لحد ما كبرت وبدأت أحقق أحلامي وأواجه نفس الحروب ولكن من نوع آخر وأشرس، شوفت حاجات كتير ببقى نفسي أقولهالكم أو بمعنى أصح عرفت أسرار كتير في التعامل مع الحياة والأزمات، نفسي أوصلهالكم كلها، واثق إنكم محتاجين حد يحكيلكم ده من قلبه وينفعكم به، بشوف ده دايما في ردودكم عليا”.

وأضافت تامر حسني: ،"أنا مش مدرس ولا دكتور ولا أي شيء غير إني بني آدم صاحب رحلة فيها صعود وهبوط، مكاسب وخساير، وحروب وصعاب وأحزان ودموع وتحديات وفشل ونجاحات وجوائز عالمية، وإيرادات استثنائية، يعني كل اللي نفسكوا فيه بالصلاة على النبي، أنا طالب منكم تسألوني كأخ ليكم عن أي حاجه تعباكم وهحاول بقدر الإمكان أقرأ اللي هقدر عليه، وأرد وهحاول أقسم المواضيع اللي هتسألوا فيها وأرد عليها كلها بشكل عام".

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