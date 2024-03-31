إلهام شاهين: صورة مسلسل جودر رائعة وأعلى نسبة مشاهدة مميز

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى الأعمال الدرامية التى نالت إعجابها فى رمضان هذا العام مؤكدة على أن هذا العام يشهد حالة من التنوع.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لصدى البلد: هناك عدد من المسلسلات التى صنعت بشكل جيد ولعل من أبرز هذه الأعمال جودر التى يقوم باخراجها إسلام خيرى وبطولة ياسر جلال وهو ما الأعمال المميزة للغاية من ناحية الصورة والإضاءة.

وأضافت إلهام شاهين : هناك أيضا مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذى انتهى مؤخرا وهو من الأعمال الجيدة أيضا التى عرضت خلال هذا المارثون الفنى حيث تتناول قضية مهمة وآنية وهى قضية فتيات السوشيال ميديا اللاتى يلعن فى المحظور.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.