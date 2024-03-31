عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين: صورة مسلسل جودر رائعة وأعلى نسبة مشاهدة مميز

مسلسل جودر
مسلسل جودر

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى الأعمال الدرامية التى نالت إعجابها فى رمضان هذا العام مؤكدة على أن هذا العام يشهد حالة من التنوع.

أول ظهور لمحمد هنيدي من داخل المستشفى.. تفاصيل

محمد هنيدي يدخل المستشفى.. اعرف التفاصيل

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لصدى البلد: هناك عدد من المسلسلات التى صنعت بشكل جيد ولعل من أبرز هذه الأعمال جودر التى يقوم باخراجها إسلام خيرى وبطولة ياسر جلال وهو ما الأعمال المميزة للغاية من ناحية الصورة والإضاءة.

وأضافت إلهام شاهين : هناك أيضا مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذى انتهى مؤخرا وهو من الأعمال الجيدة أيضا التى عرضت خلال هذا المارثون الفنى حيث تتناول قضية مهمة وآنية وهى قضية فتيات السوشيال ميديا اللاتى يلعن فى المحظور.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

أعلى نسبة مشاهدة إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين سلمى ابو ضيف مسلسل جودر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

الأضخم في الشرق الأوسط.. مسلسل الحشاشين حديث التلفزيون السويدي

مسلسل الراكون .. إنجي علاء تكشف علاقتها مع يوسف الشريف بعد طلاقهما

مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا.. الليلة

محمد هنيدي يدخل المستشفى.. اعرف التفاصيل

مسلسل قلع الحجر الحلقة20.. منى عبد الغنى تكتشف خيانة محمد رياض لها

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

بـ 100 راجل الحلقة 20 .. حمل سمية الخشاب وسما إبراهيم تكشف سرا لمحمد القس

4 سنوات قضايا وأذتنى وبتكرهنى.. تصريحات نارية لريم البارودي ضد ريهام سعيد

ترشيحاتنا

40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم.. خطوة إيجابية نحو تنمية مستدامة

اجتماع تنسيقي|وزير الاتصالات يؤكد لـ«جمعة» اهتمامه بملف التحوّل الرقمي لهيئة الأوقاف والوزارة

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد أمام برايتون اليوم

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

شيك ومميز .. أصالة بفستان أنيق يصلح لسهرات رمضان

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ