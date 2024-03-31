مفاجأة.. الزمالك يستقر على رحيل نجم دفاعه نهاية الموسم وعدم التجديد له

كشف اللاعب أحمد حسن عن استقرار الزمالك على رحيل محمود علاء نهاية الموسم الجاري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. الزمالك يستقر على رحيل محمود علاء نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له".

منح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكن تعليمات فنية خاصة لمحمود علاء مدافع الفريق، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتحدث المدير الفني مع محمود علاء، بشأن بعض التعليمات المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم، تتعلق بواجبات مركزه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراته.

وركز الجهاز الفني على الشق البدني في بداية المران، بعدها بدأ الفريق في تنفيذ الفقرات الفنية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل 2024 على استاد القاهرة