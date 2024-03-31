عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلق علي وجود محمد صلاح بالتشكيل الأساسي لـ ليفربول أمام برايتون

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهته امام برايتون، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير : "محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول امام برايتون".

وأعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة ضد برايتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، حيث يشارك النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي، بينما يغيب أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

 

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجل فان دايك، جاريل كوانساه، كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

ترشيحاتنا

تخدير كامل.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

دقيقة حداد على نائب وزير التعليم في أول اجتماع بالوزارة بعد وفاته

رسميا.. محمد عمارة رئيسا لـ امتحانات الدبلومات الفنية وبصيلة نائبا

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق.. وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها

وزيرة الثقافة تتفقد بلاتوهات التصوير باستديو مصر.. وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

تبدأ 25 مايو وتنتهي 6 يونيو .. اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات متميزة لأبناء المؤسسات العسكرية في دورة الألعاب بغانا وبطولتي أفريقيا للمصارعة بمصر

لن تصدق.. نوع من المشروبات يحمي الأسنان من التسوس

ليست صديقة للبيئة.. نشطاء يسكبون البنزين على سيارة بمعرض نيويورك |تفاصيل

في ذكرى إنشائه.. تعرف على السبب الحقيقي لبناء برج إيفل |تفاصيل

فيديو

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ