شوبير يعلق علي وجود محمد صلاح بالتشكيل الأساسي لـ ليفربول أمام برايتون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهته امام برايتون، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير : "محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول امام برايتون".

وأعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة ضد برايتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، حيث يشارك النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي، بينما يغيب أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجل فان دايك، جاريل كوانساه، كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.