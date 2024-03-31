صادرات مصر تواصل غزو الأسواق العالمية.. والسيسي ينتصر للمزارعين

طفرة غير مسبوقة حققتها الدولة المصرية في مجال الصادرات الزراعية ، واستطاعت أن تقتحم الأسواق الخارجية بمحاصيلها عالية الجودة ، ونجحت وزارة الزراعة في فتح 93 سوقا خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 .

كما قامت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستجابة لمطالب الفلاحين من حيث أسعار ضمان المحاصيل وتوفير التقاوي وغيرها

زيادة 300 مليون دولار

تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.



عائد التصدير



واستطاعت الوزارة تحقيق 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهري يناير وفبراير 2024 طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، كما تعد الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء..



حجم الصادرات الزراعية

فاستطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار ، فأصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.

الاستجابة لمطالب الفلاحين



كما تم الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة مثلما حدث في القمح وقصب السكر والقطن كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف "بالكارت الذكي".

توفير التقاوي

كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديده عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطي مساحات زراعة الاقماح لأكثر من 3 ملايين فدان و تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024.