تحليل 70 ألف عينة من شحنات الصادرات الزراعية خلال 2023

صرحت هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة، بأن المعمل يلقى كل الدعم من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من أجل تطوير آليات العمل به حتى يواكب النهضة التي تشهدها مصر حاليا في مجال الزراعة، وكذلك الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على الصادرات.

وأشارت "عبداللاه"، إلى أن المعمل أصدر تقريره السنوي الذي يستعرض أهم إنجازاته خلال العام الماضى بالتنسيق مع عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأضافت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل أنهى عام 2023 بعدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي نعرض أهمها على النحو التالي:

- أهم الإنجازات المحلية:

- الاعتمادات المحلية والدولية:

1- تجديد شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الإعتماد الفنلندية “FINAS” طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وذلك للسنة الثامنة والعشرون على التوالى.

2- تجديد شهادة الإعتماد الدولية من المجلس الوطني للإعتماد (الإيجاك) طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 .

3- تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”.

4- تجديد منح مركز التدريب كيوكاب بالمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية

- منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001

- تطوير ورفع كفاءة المعمل: وذلك من خلال زيادة خدمات المعمل بأعلى جودة رأسياً وأفقياً وتم زيادتها رأسياً من خلال:

- دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الإستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الإستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة بإجمالي 11 جهاز مختلف بمقري المعمل في الجيزة والإسماعيلية.

- تم زيادة وإدراج أكثر من 40 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل.

- كما أنه تم العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً عن طريق إنشاء وتجهيز وتشغيل فرع المعمل بمحافظة الإسماعيلية تجريبياً بعد اعتماده وحصوله على مواصفة الأيزو 17025:2017 من جهة الاعتماد الأمريكية A2LA وذلك لحين الإفتتاح الرسمي.



- الدور العلمي والمجتمعي:

1- شارك المعمل في أكثر من 40 ورشة عمل وندوة علمية وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية والتغيرات المناخية والاستشعار عن بعد وسلاسل الإمداد.



2- قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 30 برنامج تدريبي مختلف لأكثر من 550 متدرب من القطاع الخاص والحكومي وطلاب الجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة.



3- قام المعمل بتنظيم 6 ورش عمل مع جهات متنوعة منها غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كروب لايف، وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.



4- قام المعمل بالمشاركة في معرضين دوليين معرض صحارى، ومعرض Food Africa وذلك للتواجد بين العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

5- استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من الجامعات المصرية المختلفة في السنوات النهائية للتدريب الصيفي بالمعمل أو زيارة المعمل لتأهيلهم لأسواق العمل.



6- استقبل المعمل أكثر من 30 زيارة محلية من مشروعات تنموية وروابط مجتمعية ومصدريين ومصنعيين وجهات رقابية للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومن هذه الجهات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أعضاء من غرفة الصناعات الغذائية، تكتلات لمنتجي النباتات الطبية والعطرية والزيتون.



7- نشر أكثر من 15 بحث علمي تم نشر عدد 12 بحث منهم بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بنسبة قدرت بحوالي 80% نشر دولي من إجمالي الأبحاث المنشورة لهذا العام بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.



8- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.



- بروتوكولات التعاون والعقود:

قام المعمل خلال عام 2023 بتوقيع 8 بروتوكولات تعاون وتوقيع وتجديد 4 عقود مع جهات مختلفة تعمل في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي والتنصيع الغذائي وتحليل الملوثات ومن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال هذه البروتوكلات أو التعاقدات دعم صغار المنتجين والمصدرين في تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف شركة أعضاء بهذه الجهات ما بين شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. يأتي كل ذلك في إطار دور المعمل محلياً لتطوير خدماته المختلفة.

- أهم الإنجازات الدولية:

- مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية:

1- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية التي تخطت 7 مليون طن لعام 2023 ومن أهمها الموالح حيث قام المعمل هذا العام بتحليل عينات من الموالح بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بقسم متبقيات المبيدات هذا العام في حين قدرت نسبة تحليل الموالح بحوالي 26% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير، كما قام بتحليل عينات من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبة قدرت بحوالي 25% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بقسم متبقيات المبيدات لهذا العام وقدرت بنسبة 52% تقريباً من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير كما تم تحليل عينات كل من العنب والطماطم والبصل والبطاطس بنسب قدرت بحوالي 8%، 4%، 4%، 6% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير لنفس العام على الترتيب. والجدير بالذكر أن المعمل قام بتحليل عدد 347 ألف عينة لعام 2023 وهي المرة الاولى التي يصل فيها المعمل لتحليل هذا العدد خلال عام واحد منذ إنشائه.



2- المساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وصربيا واليابان وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق ومن الجدير ذكره أن المعمل قام بتحليل أكثر من 70 ألف عينة من شحنات الصادرات الزراعية لعام 2023 بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرت بنحو 44% تقريباً.



- الزيارات الدولية للمعمل:

قام المعمل باستقبال أكثر من 5 زيارات دولية من دول مختلفة لوفود رفيعة المستوى في إطار زيارات رسمية لوزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة ومن أهم هذه الزيارات وفد برئاسة وزير الزراعة والفلاحة التونسي، وفد برئاسة وزير الزراعة بدولة تشاد، الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فى إطار زياراتهم التفتيشية لبعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات فحص عينات أعلاف الأسماك للسماح بتصديرها لدول الإتحاد الأوراسى، وفد رفيع المستوى من الصين، وفد رفيع المستوى السعودية.



- المؤتمرات والتدريب الدولي:

- مشاركة المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية بدول مختلفة من أهمها المشاركة بالحضور فى منتدى كبار مسئولي السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء بأفريقيا وذلك خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل إقليمية تحت عنوان :“EU-EUSN dialogues on sustainable food systems: From Production to Consumption – Farm to Fork المنظمة بمعرفة الإتحاد الاوروبي، ورشة عمل تحت عنوان: “Innovation Approaches for Better Plant Production” عبر برنامج “Zoom” المنظمة بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".



- كما قام المعمل بتنظيم أكثر من 7 برامج دولية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل لمتخصصين من عدة دول في مجال تحليل ملوثات الأغذية واختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة بأقسام المعمل المختلفة ومن أهم هذه الدول سوريا، فلسطين، موريتانيا، روندا، بتسوانا وتم ذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.