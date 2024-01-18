عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحليل 70 ألف عينة من شحنات الصادرات الزراعية خلال 2023

صدى البلد

صرحت هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة، بأن المعمل يلقى كل الدعم من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من أجل تطوير آليات العمل به حتى يواكب النهضة التي تشهدها مصر حاليا في مجال الزراعة، وكذلك الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على الصادرات. 

وأشارت "عبداللاه"، إلى أن المعمل أصدر تقريره السنوي الذي يستعرض أهم إنجازاته خلال العام الماضى بالتنسيق مع عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.


وأضافت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل أنهى عام 2023 بعدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي نعرض أهمها على النحو التالي:

- أهم الإنجازات المحلية:
- الاعتمادات المحلية والدولية:
1- تجديد شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الإعتماد الفنلندية “FINAS” طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وذلك للسنة الثامنة والعشرون على التوالى.
2- تجديد شهادة الإعتماد الدولية من المجلس الوطني للإعتماد (الإيجاك) طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 .
3- تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد  “EGAC”.
4- تجديد منح مركز التدريب كيوكاب بالمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية
- منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001
- تطوير ورفع كفاءة المعمل: وذلك من خلال زيادة خدمات المعمل بأعلى جودة رأسياً وأفقياً وتم زيادتها رأسياً من خلال:
- دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الإستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الإستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة بإجمالي 11 جهاز مختلف بمقري المعمل في الجيزة والإسماعيلية.
- تم زيادة وإدراج أكثر من 40 تحليل جديد  من الملوثات وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل.
- كما أنه تم العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً عن طريق إنشاء وتجهيز وتشغيل فرع المعمل بمحافظة الإسماعيلية تجريبياً بعد اعتماده وحصوله على مواصفة الأيزو 17025:2017  من جهة الاعتماد الأمريكية A2LA وذلك لحين الإفتتاح الرسمي.


- الدور العلمي والمجتمعي:
1- شارك المعمل في أكثر من 40 ورشة عمل وندوة علمية وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية والتغيرات المناخية والاستشعار عن بعد وسلاسل الإمداد.


2- قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 30 برنامج تدريبي مختلف لأكثر من 550 متدرب من القطاع الخاص والحكومي وطلاب الجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة.


3- قام المعمل بتنظيم 6 ورش عمل مع جهات متنوعة منها غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كروب لايف، وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.


4- قام المعمل بالمشاركة في معرضين دوليين معرض صحارى، ومعرض Food Africa وذلك للتواجد بين العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
5- استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من الجامعات المصرية المختلفة في السنوات النهائية للتدريب الصيفي بالمعمل أو زيارة المعمل لتأهيلهم لأسواق العمل.


6- استقبل المعمل أكثر من 30 زيارة محلية من مشروعات تنموية وروابط مجتمعية ومصدريين ومصنعيين وجهات رقابية للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومن هذه الجهات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أعضاء من غرفة الصناعات الغذائية، تكتلات لمنتجي النباتات الطبية والعطرية والزيتون.


7- نشر أكثر من 15 بحث علمي تم نشر عدد 12 بحث منهم بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بنسبة قدرت بحوالي 80% نشر دولي من إجمالي الأبحاث المنشورة لهذا العام بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.


8- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.


- بروتوكولات التعاون والعقود:
قام المعمل خلال عام 2023 بتوقيع 8 بروتوكولات تعاون وتوقيع وتجديد 4 عقود مع جهات مختلفة تعمل في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي والتنصيع الغذائي وتحليل الملوثات ومن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال هذه البروتوكلات أو التعاقدات دعم صغار المنتجين والمصدرين في تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف شركة أعضاء بهذه الجهات ما بين شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. يأتي كل ذلك في إطار دور المعمل محلياً لتطوير خدماته المختلفة.

- أهم الإنجازات الدولية:
- مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية:
1- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية التي تخطت 7 مليون طن لعام 2023 ومن أهمها الموالح حيث قام المعمل هذا العام بتحليل عينات  من الموالح بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بقسم متبقيات المبيدات هذا العام في حين قدرت نسبة تحليل الموالح بحوالي 26% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير، كما قام بتحليل عينات من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبة قدرت بحوالي 25% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بقسم متبقيات المبيدات لهذا العام وقدرت بنسبة 52% تقريباً من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير كما تم تحليل عينات كل من العنب والطماطم والبصل والبطاطس بنسب قدرت بحوالي 8%، 4%، 4%، 6% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها موجهة للتصدير لنفس العام على الترتيب. والجدير بالذكر أن المعمل قام بتحليل عدد 347 ألف عينة لعام 2023 وهي المرة الاولى التي يصل فيها المعمل لتحليل هذا العدد خلال عام واحد منذ إنشائه.


2- المساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وصربيا واليابان وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق ومن الجدير ذكره أن المعمل قام بتحليل أكثر من 70 ألف عينة من شحنات الصادرات الزراعية  لعام 2023 بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرت بنحو 44% تقريباً.


- الزيارات الدولية للمعمل:
قام المعمل باستقبال أكثر من 5 زيارات دولية من دول مختلفة لوفود رفيعة المستوى في إطار زيارات رسمية لوزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة ومن أهم هذه الزيارات وفد برئاسة وزير الزراعة والفلاحة التونسي، وفد برئاسة وزير الزراعة بدولة تشاد، الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فى إطار زياراتهم التفتيشية لبعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات فحص عينات أعلاف الأسماك للسماح بتصديرها لدول الإتحاد الأوراسى، وفد رفيع المستوى من الصين، وفد رفيع المستوى السعودية.


- المؤتمرات والتدريب الدولي:
- مشاركة المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية بدول مختلفة من أهمها المشاركة بالحضور فى منتدى كبار مسئولي السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء بأفريقيا وذلك خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل إقليمية تحت عنوان :“EU-EUSN dialogues on sustainable food systems: From Production to Consumption – Farm to Fork المنظمة بمعرفة الإتحاد الاوروبي، ورشة عمل تحت عنوان: “Innovation Approaches for Better Plant Production” عبر برنامج “Zoom” المنظمة بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".


- كما قام المعمل بتنظيم أكثر من 7 برامج دولية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل لمتخصصين من عدة دول في مجال تحليل ملوثات الأغذية واختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة بأقسام المعمل المختلفة ومن أهم هذه الدول سوريا، فلسطين، موريتانيا، روندا، بتسوانا وتم ذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين يوجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

ترشيحاتنا

غضب بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار ضد قوات الاحتياط

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ