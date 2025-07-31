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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: 67 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن ٦٧ ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

أوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1CUR6xtQ7c/

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية التوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية تنفيذ التنسيق الدقيق، وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة إكس

https://x.com/Mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة ثريدز

https://www.threads.net/@mohesregypt

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